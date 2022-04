Bruna JÉRÔME

Bonjour, j'ai 35 ans, "séparé débutant" dans la vie personnelle, je suis nouveau sur le site dont l'objet principal est la recherche d'un emploi. Dynamique, curieux et spontané, je suis un passionné de sport, ce qui me permet d'aimer aller au contact des autres, conseiller, échanger, mais aussi écouter et prendre sur soit. Pragmatique, professionnel, de nature plutôt autodidacte et indépendant, j'aimes "curieusement" la complexité que j'arrive à surmonter grâce à une ténacité réelle, et aussi à une bonne dose d'humour, et d'optimisme. A bientôt pour les plus intéressés.



Mes compétences :

Paie

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Conseil juridique

Droit social

Management