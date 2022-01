Bruna SÉFÉRIAN

Je recherche actuellement une opportunité en R&D dans le domaine de l'agroalimentaire, l'agronomie ou l'environnement, dans les alentours d'Angers.

Initialement orientée vers le métier de vétérinaire, j'ai changé de voie pour devenir ingénieure en biologie. Mon parcours au sein de mon école - l'EBI- m'aura permis de valider ce choix et de le préciser encore un peu plus en me faisant découvrir les domaines du marketing, de la conception et donc de l'innovation.



Mes compétences :

Innovation

Méthodologie de projet

Amélioration continue

Analyse de données/statistiques

Etudes consommateurs

Microbiologie/biochimie