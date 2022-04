Brune DIRIAN ANGELI

De par mes différentes expériences professionnelles, je suis familiarisée à plusieurs populations cliniques (enfants, adolescents, adultes, adultes vieillissants...) inscrites dans une diversité de structures psychopathologiques et aux problématiques variées. Néanmoins, j'affiche une spécialisation en clinique du vieillissement et de l'addictologie.



Mon parcours universitaire m'a doté d'une solide formation en bilan psychologique (tests de niveaux et tests projectifs) ainsi qu'en recherche clinique. Quant à mes expériences professionnelles, elles m'ont permis d'être familiarisée à une prise en charge du patient tant sur le plan individuel que groupal et toujours inscrite dans le respect de la vie psychique de ce dernier.



Ma pratique en psychologie clinique s'inscrit dans une orientation théorique psychanalytique de par ma formation et mes convictions cliniques mais je suis ouverte et curieuse du complémentarisme que peut apporter une autre orientation dans la prise en charge. J’ai d’ailleurs été familiarisée à une orientation plus cognitivo-comportementale lors d’un de mes stages précédents.



Mes compétences :

Conduire un entretien clinique

Maitrise du Pack Office

Effectuer un relevé de symptômes psychopathologiqu