Brune WIBAUX

Les révolutions commerciales et digitales sont en marche depuis déjà une dizaine d’années en France. Du CRM en passant par le marketing automation, la sale intelligence et l’inbound marketing, le nouveau crédo des entreprises est devenu #VendreMieux. Quésaco ?



Aujourd’hui les clients sont mieux informés, nous estimons qu’un client qui prend contact avec une société a déjà parcouru 70% du processus de décision. Et nous savons que 60% des clients ont utilisé Google pour trouver des renseignements sur leur futur achat. Des nouvelles problématiques se posent donc !

- Comment être visible sur Google ?

- Comment diffuser les bons contenus au bon moment ?

- Comment rendre le client plus mature ?

- Comment faire pour qu’il nous fasse confiance et qu’il ait envie de nous appeler ?



Mon objectif ? Répondre à ces questions afin d'aider mon équipe commerciale à #VendreMieux !



Mes compétences :

Suivi de campagnes marketing

Organisation d'évènements

Community management

Création de support de communication

Lancement de campagnes marketing

Marketing automation

Inbound marketing

Content management

Stratégie marketing