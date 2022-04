L'objectif des Ressources Humaines est d'embaucher rapidement les meilleurs profils, réduire le turnover et développer les talents, tout en dépensant moins d'argent. Le marché est aussi difficile que jamais avec la tendance actuelle : une main-d'œuvre vieillissante, la pénurie de travailleurs qualifiés et la tendance des talents à passer moins de temps dans la même entreprise.



À l'heure actuelle, comment allez-vous attirer et développer les talents leader de votre industrie ?

• Avez-vous les outils modernes tels que le Social Sourcing ?

• Est-ce que votre stratégie de recrutement de talents vous aide à atteindre les objectifs organisationnels actuels et les besoins futurs?

• Pouvez-vous identifier clairement les salariés performants/non performants et les récompenser comme il se doit ?

• Avez-vous les outils nécessaires pour être certain que vos employés soient motivés et engagés en vue de travailler pour l’entreprise ?

• Pouvez-vous identifier le risque de perdre vos employés et retenir les meilleurs talents ?

• Avez-vous les outils pour gérer une organisation à échelle mondiale tout en tenant compte des besoins locaux ?

• Êtes-vous en mesure d'accéder aux données RH sur la route via votre téléphone ou tablette ?

…







Le logiciel Human Capital Management se déplace vers le cloud et Oracle a énormément investi pour vous aider à répondre au mieux à vos besoins RH !





N’hésitez pas à me contacter pour discuter des tendances et des challenges que vous pourriez avoir autour de ces différents sujets.



Dans l’attente de votre appel,



Marc Haudiquet

marc.haudiquet@oracle.com

Tel : +33 1 57 60 22 95







* Les opinions exprimées sont les miennes et ne reflètent pas celles d’Oracle *