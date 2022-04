Brunel Steven KOUTOLO

Madame, Monsieur

Intéressé par les activités techniques et industrielles, je possède certaines connaissances en Instrumentation et HSE.

Je tiens à vous informé que je suis un jeune congolais titulaire d’un BTS en Instrumentation et Sécurité, et un CAP en Hygiène et Sécurité Environnement (HSE). Et en connaissant déjà ce secteur industriel ou j’ai eu à travaillé dans deux projet différent ;Castanha Malongo et Mafumeira Sul pour le compte de PLUSPETROL dans la société SICIM Angola et pour le compte de Saipem Angola comme technicien HSE puis aide électricien.

J’ai un désire profond de réussir mon insertion professionnelle dans le domaine industriel et pétrolier, car je cherche toujours à améliorer mes compétences.



Cordialement



Mes compétences :

Maintenance industrielle

Sécurité au travail

Onshore Oil & Gas

Microsoft Word

Microsoft Excel

Fire Prevention