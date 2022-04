Brunel TETE

Je suis à la recherche un poste en Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement (Tous les domaines d’activités).

Je suis titulaire d’un Master 2 en Management Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement en 2017 et d’un autre Master 2 en management de l'Environnement, Valorisation et Analyse en 2015.

Conscient des défis, des missions et des enjeux dans ce domaine, j’aimerai mettre à votre disposition mes connaissances techniques et pratiques reçues lors de mes formations et aussi des expériences professionnelles.

Je demeure à votre disposition pour vous fournir toutes les informations complémentaires que vous jugerez nécessaires. Je suis disponible dans l’immédiat et mobile à l’international.



Mes compétences :

Gestion des projets

Gestion des déchets

Dépollution des sols contaminés

Développement durable

Normes ISO

Communication

Stratégie

Conseil

Animation