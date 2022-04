Brunet AUDREY

Bonjour,



Je souhaiterais développer mon expérience professionnelle et mettre à profil mon sens de la communication, tout en gardant un contact dans le domaine de la gestion commerciale et administrative.



Venant du secteur de la gestion commerciale depuis plus de 8 ans, mon expérience et mon sens du relationnel, sont je l’espère des valeurs essentielles qui répondent à vos attentes.

En effet, je recherche un poste dans lequel je puisse acquérir de nouvelles expériences, en apprendre davantage dans ce domaine, prête à m’investir et à participer au développement de votre entreprise.



Polyvalente de par mes expériences, enthousiaste et dynamique, mon sens des responsabilités sont les meilleurs atouts pour rejoindre votre équipe.







Audrey BRUNET

Cordialement.





Mes compétences :

Contrôle-commande

Suivi des fournisseurs

Suivi commercial et administratif

Gestion des commandes

Maintenance informatique

Gestion des achats

Negociation achat

Comptabilité

Gestion de projet

Approvisionnement et achats

Achats techniques

Statistiques

Gestion des stocks

Suivi clientèle

Achats

commerciale