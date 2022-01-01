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Brunie PATRICK

CHÂTEAU-GONTIER

En résumé

JE SUIS CUISINIER DE COLLECTIVITE (RESPONSABLE) DEPUIS 23 ANS DAN DEUX SECTEUR PRINCIPALEMENT DANS DES ETABLISSEMENTS POUR PERSONNE EN DIFICULTE POUR ENFANT ET ADULTE ET ETABLISSEMENT POUR PERSONNE AGEE (EHAPD)
JE CHERCHE UN ETABBLISEMENT EN CONTRAT CDI POUR PERSONNE EN DIFFICULTE BORDEAUX ET SON AGLOMERATON
J'AIME MON METIER DE CUISINIER J'AI DE TRES BONNE CONNAISSANCE DES REGLES HYGIENE( HACCP)
AIME ENCADRER DES PERSONNE EN DIFICULTE JE SUIS UNE PERSONNE ORGANISE CALME ET AIME LE TRAVAIL BIEN FAIT JE M'ADAPTE AU SITUATION

Mes compétences :
Buffets

Entreprises

  • interim medicoop - Cuisinier

    2016 - maintenant Remplacement de poste de chef de cuisine pour de association dans le secteur de handicap et personne en difficultées adulte et enfant dans divers établissement ( IME, ITEP,FOYER POUR ADULTE, HOPITAL DE JOUR à BORDEAUX

  • Sogeres - Cuisinier

    Boulogne-Billancourt 2013 - 2015 Cuisinier(cdd) Sogeres,Biomega,Crous,Domus vie à
    Production culinaire de (50 à 10000 couverts)

  • SOCIETE COLLECTIVE - Cuisinier

    2010 - 2013 Production culinaire,régimes,textures modifiés
    Réception et contrôle des marchandises,stockage
    Repas à thèmes,manifestation religieuse

  • PETITE SOEUR DES PAUVRE - CUISINIER

    2010 - maintenant

  • FOYER POUR ENFANT EAU VIVE - Chef cuisinier

    2008 - 2009 Chef cuisinier(cdi)foyer pour enfant en difficulté eau vive à
    Réalisation des menus et des commandes
    Production culinaire(50 couvert), repas de direction

  • FOYER POUR ENFANT CONSEIL GENERAL - Cuisinier

    2004 - 2009 Cuisinier(contractuel)foyer pour enfant en difficulté à Eysines(33)
    Réalisation des menus et commandes
    Production culinaire(50 enfant)

  • ONAC CENTRE DE FORMATION - Second de cuisine

    2003 - 2004 Second de cuisine(vacataire) Onac centre de formation à
    Production culinaire de 30 à 100 couverts

  • MIDI GASTONOMIE - Chef de partie

    2001 - 2003 Chef de partie(cdi)midi gastronomie en clinique à

  • ASVEL Lyon-Villeurbanne - CUISINIER

    Villeurbanne 1997 - 2000 cuisine du marche repas a thème

  • HOTELIA ACCOR - Cuisinier

    1994 - 1997 Production culinaire repas a théme
    Réception et contrôle stockage des marchandises

Formations

  • LEP Nérac (Nerac)

    Nerac 2006 - 2006 CAP DE CUISINIER

    SUITE A UNE VALIDATION DES AQUIS PROFFESIONNEL

  • Conseil Général De Gironde

    Bordeaux 2005 - 2005 FORMATION LA DEMARCHE HACCP

  • LEP DE BOURGANEUF

    Bourguaneuf 1985 - 1985 Hazard Analysis and Critical Control Point

Réseau