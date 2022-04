Brunie PATRICK

JE SUIS CUISINIER DE COLLECTIVITE (RESPONSABLE) DEPUIS 23 ANS DAN DEUX SECTEUR PRINCIPALEMENT DANS DES ETABLISSEMENTS POUR PERSONNE EN DIFICULTE POUR ENFANT ET ADULTE ET ETABLISSEMENT POUR PERSONNE AGEE (EHAPD)

JE CHERCHE UN ETABBLISEMENT EN CONTRAT CDI POUR PERSONNE EN DIFFICULTE BORDEAUX ET SON AGLOMERATON

J'AIME MON METIER DE CUISINIER J'AI DE TRES BONNE CONNAISSANCE DES REGLES HYGIENE( HACCP)

AIME ENCADRER DES PERSONNE EN DIFICULTE JE SUIS UNE PERSONNE ORGANISE CALME ET AIME LE TRAVAIL BIEN FAIT JE M'ADAPTE AU SITUATION



Mes compétences :

Buffets