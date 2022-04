Brunie PATRICK

Je pratique le metier de cuisinier de collectivite depuis 20 ans .je suis diplomé depuis 2006 suite a une vae

Ce metier m'a toujours plu et j'ai toujour reussi à l'exercer sans diplome. Je suis , comme on le dit, un autodidacte

Durant 20ans ayant en charge les responsabilites d' un chef de cuisine dans des sctutures d'acceuil de jeune enfant en difficulte

A cette occasions, j'ai pu mettre à profit mes competances, à savoir la maitrise en en production en liaison chaude et froide,compose des menus,la gestion des commandes suivant le budget prevu,la liaison avec l'equipe en salle,la gestion et l'organisation du personel et stagiaire.J'ai la maitrise de HACCP et des securites alimentaire.

Mon profil je suis rigoureux; organisé,pontuel, serieux dans les taches à accomplir,ce qui m'amène à ce jour a metre au service d'une entreprise un savoir faire et un savoir etre





Mes compétences :

CONNAISSANCE ET MAITRISE HACCP

REALISATION DES MENUS

BON RELATIONEL, COMMUNIQUANT

PRISE D'INITIATIVE

GESTION D'UNE PETITE EQUIPE

TEXTURE MODIFIE ET REGIME

GESTION DES COMMANDES

RIGOUREUX ET AUTONOME

BON CUISINANT LIAISON FROIDE ET CHAUDE