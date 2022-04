Bruno ABOU

Rejoignez Elektrobit France SAS

Vous aspirez à travailler dans un environnement jeune, dynamique et collaboratif ? Vous souhaitez retrouver du sens à votre travail, constater son impact concrètement dans le cadre de projets logiciels innovants d'envergure ? Si tel est le cas, alors vous devriez sérieusement penser à consulter notre site internet et considérer de faire carrière chez Elektrobit. Nous recherchons activement des ingénieurs passionnés de logiciel embarqué automobile, désireux de s'investir et d'être reconnus, mais aussi des architectes / experts ainsi que des chefs de projets.



Elektrobit France SAS est reconnue pour vous offrir un cadre agréable de travail, une flexibilité dans l'organisation de votre travail, une académie reconnue pour ses formations performantes et des opportunités d'évolution en France ou à l'international à l'intérieur du Groupe Elektrobit.



Venez nous rejoindre, nous définissons aujourd'hui le logiciel de l'automobile de demain et contribuons activement à l'atteinte des objectifs visant à la conduite autonome.