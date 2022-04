Bruno ACCAREL

Divorcé, père de 2 garçons (arrivant gentiment au terme du premier quart (théorique) de leurs Vies)

En activité chez Orange dans le Wohlsale ( marché de gros des produits de télécommunications)

Expert Revenu Assurance dans le domaine de la facturation et mise à disposition de tableaux de bord d'aide aux décisions.

Pour la préparation de la retraite prévu en mars 2022 et afin de transmettre un patrimoine sain à mes enfants, je souhaite dynamiser l'activité, agricole, commerciale, touristique, écolière (facultés manuelles, physiques & intellectuelles...) dans diverses campagnes Française.

Passionné par le Design... of course & la Culture Permanente, je souhaite également collaborer au mieux-être des personnes qui sont appelées à travailler dans des zones de ''non stress'' et ou la consommation de bons produits du terroir est de rigueur.

Aider à développer le potentiel, la créativité et la spiritualité de chacun et aussi une de mes grandes motivation, car comme vous savez, nous n'exploitons qu'un très faible pourcentage de nos compétences (voir le dernier film de Luc Besson, Lucy pour s'en faire une Idée... :))

À bientôt mes amis(e)s





Mes compétences :

Son sérieux

Design