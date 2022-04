Bruno ACKOU

Depuis 20 ans cette année, en tant que consultant expert, je fédère les équipes au service des projets d'entreprise en misant sur des collaborateurs plus autonomes, plus épanouis et plus impliqués.

Mon savoir-faire consiste à accompagner les dirigeants d'entreprise pour définir leurs projets, puis à fédérer leurs collaborateurs pour qu'ils se les approprient, se mettent en mouvement et convergent durablement vers le but fixé.

Acteurs du changement, les salariés donnent naturellement le meilleur d'eux-mêmes et contribuent à la performance de l'entreprise.



Ce à quoi je crois: Fédérer durablement les collaborateurs autour des projets d'entreprise dans une démarche de co-création c'est miser sur le développement durable de son patrimoine humain.





Mes compétences :

Créatif

Humour

Organisé

Rigoureux

Créativité