Bruno AKAKPO

De formation scientifique et économique, l'informatique (ma passion) devient un métier en 1994 avec une forte implication personnelle dans la création et le développement de HomeWork Informatique.

Après plusieurs formations d'administration systèmes et diverses expériences professionnelles dans ce domaine, J'exerce depuis février 2011 auprès des clients de DCS la fonction de Chef de Projet .



Mes compétences :

Active Directory