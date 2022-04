Bruno ALBANTI

Je me suis d'abord intéressé aux sciences humaines (licence d’histoire, licence de lettre et dea d’ethnologie à l’ehess). J'ai voulu acquérir une culture générale plutôt qu'une culture technique et spécialisée, afin de mieux comprendre le monde dans lequel je vis, développer un esprit critique, indispensable à l'exercice de mes facultés de citoyen.

Au cours de mes études à l’e.h.e.s.s., j'ai suivi les séminaires sur le film documentaire d'Eliane de Latour (elianedelatour.com), documentariste, cinéaste et anthropologue au c.n.r.s., à la suite desquels je me suis formé aux métiers de l'image.

J'ai enchaîné différentes expériences professionnelles dans le cinéma, comme ripper et assistant-régie, puis comme assistant-décoration. J'ai notamment travaillé sur les deux films de fiction d'Eliane de Latour, à la régie en post-production sur Bronx Barbès (1998), à la décoration sur Après l'océan (2004).

Je travaille aujourd'hui comme caméraman, jri, réalisateur et monteur dans le monde institutionnel et culturel où j'utilise ausi bien ma formation universitaire que ma formation technique.





Mes compétences :

Cameraman

Prise de vues

Montage

Final Cut Pro

Son

Prise de vue vidéo

Journalisme