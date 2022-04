Bruno ALBERT

Ce que je vous propose : 5 moyens complémentaires pour un retour sur investissement optimisé



Coaching de vos managers : le moyen le plus efficace pour révéler les ressources individuelles de chacun.



Conseils situationnels et accompagnement : à la préparation de divers entretiens ou réunions.



Transferts de compétences : quand la cohérence sur les moyens d’agir, les ajustements et le développement des savoir-faire sont nécessaires.



Médiation : la solution pour résoudre les conflits entre collaborateurs quand le manager n’est plus dans la position de la conduire.



Coaching d’équipe : vos équipes sont souvent les mieux placées pour apporter des solutions concrètes sur « l’efficacité relationnelle » et sur le moyen d’y parvenir.









Mes compétences :

Coaching professionnel

Négociation

Coaching d'équipe

Formation professionnelle

Management

Communication