Bruno ANDRÉ

Commercial dans l'informatique depuis les années 2000 (Hardware, Software, Services, Réseaux, Sécurité, etc.) et tombé dans ce domaine un peu par hasard, j'ai toujours eu le goût d'apprendre de nouvelles technologies.



J’ai au cours de ma carrière, été Business Développeur dans une société de 3 personnes où j’ai notamment référencé comme clients de grands noms tels que ACCORD, les Pages Jaunes, Generali, la CNAM ou encore l’UNEDIC (liste non exhaustive).



L’expérience acquise au cours de ces années me permet de traiter de multiples typologies de clients allant du segment "Mid-Market" aux "Grands Comptes".



J'ai appris à m'adapter aux besoins des clients et des différents interlocuteurs (Direction des Systèmes d’Information, Direction des Achats, Responsables Sécurité…)



Ayant un profil et parcours de Développeur Commercial, je cherche aujourd'hui à toujours aller de l’avant et souhaite relever de nouveaux défis.



Homme de challenges, j’aime pouvoir dialoguer avec les clients sur des problématiques globales et ainsi mieux appréhender leurs besoins pour proposer une solution optimum.



Mes compétences :

Commercial

dynamique

High tech

Pragmatique

Sauvegarde

Sécurité

Stockage

Supervision