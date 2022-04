Bruno ANDRE

Domaines de compétence :



Planification stratégique et opérationnelle, prise de décision

Sens relationnel

Relations commerciales

Pilotage du résultat, Contrôle des coûts

Procédures de contrôle interne, suivi d’activité et reporting, systèmes comptables

Optimisation des process de l’entreprise

Management des Ressources Humaines, leadership d'équipe

Relationnel et négociations avec les instances représentatives du personnel

Santé, sécurité et qualité au travail

Assurance et gestion des risques



Juge consulaire au tribunal de commerce d'Avignon depuis 2009