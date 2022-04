Bruno ARCIDIACONO

Après un baccalauréat B obtenu en 1992 et un peu plus d'une année passée au sein de l'Armée, j'ai intégré la filière Administration Économique et Sociale à l'Université Nice Sophia-Antipolis où j'ai obtenu une Maîtrise.

Mon stage sur la gestion des déchets ménagers et assimilés dans une approche transfrontalière (France, Monaco et Italie à travers la Convention de Bâle) m'a permis d'aborder de nombreuses problématiques locales ce qui m'a naturellement orienté vers les collectivités locales.

C'est ainsi que j'ai terminé mes études par un Diplôme d’Étude Supérieure Spécialisée en Administration des Collectivités Territoriales toujours à Nice.