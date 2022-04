Bruno ARMATA

25 années d'expérience en tant que Responsable Maintenance dans différents secteurs d'activités et environnements technologiques comme la chimie, la métallurgie, la plasturgie automobile, la sidérurgie l'industrie pharmaceutique et l'industrie papetière. Connaissances des normes ISO 9001, BPF, BRC, IFS et MASE. Déploiement des méthodes de maintenance, de la TPM et de l'amélioration continue dans le but d'accroitre les performances des outils de production et d'évoluer vers l'excellence industrielle. Ce parcours m'a permis de développer mon expertise et les compétences suivantes:



Management participatif d’équipes pluridisciplinaires, Entretien d’évaluation, Développement des compétences, Responsabilisation.

Définition de la stratégie de maintenance, Développement des outils méthodologiques (AMDEC, Résolution de Problème, Priorisation, Paréto…) et Mise en œuvre de la maintenance préventive. Déploiement de la TPM, de la GMAO et des 5S.

Garantie de la sécurité des interventions (PDP, MASE, Gestion des coactivités), Réglementation, Suivi des contrôles réglementaires. Rédaction du Document Unique, Interventions sur des sites classés SEVESO 2 seuil haut.

Organisation et coordination des interventions préventives, prédictives et curatives ainsi que des arrêts techniques.

Gestion des contrats de maintenance, des interventions de sous-traitance, Consultation et choix des fournisseurs.

Gestion financière, compte de résultats, définition et suivi de budget.

Achat et gestion de pièces (consommables et pièces stratégiques).

Définitions des plans d’actions, organisation, suivi, contrôle des résultats, mise en place des indicateurs (PDCA, KPI, QRQC).

Définition, choix, suivi des travaux et réception d’installations neuves.

Pilotage du Processus Maintenance selon les exigences des différentes normes (Qualité, Sécurité, Environnement, BPF, BRC)





Mes compétences :

Maintenance industrielle

Management

TPM

GMAO

SAP

Achats

Gestion de projets

KPI

Qualité

Sécurité au travail

MASE

Bonnes Pratiques de Fabrication

BRS et IFS