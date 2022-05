Patrice LAPLACE

Si le monde est un village, je l’ai découvert bien avant que l’expression ne fasse florès.

Natif d’une commune rurale, je découvre le partage, l’entraide, la convivialité, toute la richesse humaine qui diffusait sur la place des villages avant qu’elles ne deviennent blogs et réseaux sociaux.



J’en en garde un sens du contact développé au fil des expériences et la conviction profonde que l’humain est l’humus de toute chose, racine d’un futur engagement dans les Ressources Humaines.



La valeur n’attend pas le nombre des années…au quotidien, je m’immerge dans la réalité des chefs d’entreprise qui trop souvent gèrent seuls le développement, la gestion, les embauches. Il ressort de cette 1ère expérience la volonté d’accompagner à la fois les hommes, les cadres et les décideurs.



Une décennie plus tard, une entreprise industrielle, très présente sur les marchés internationaux et en pleine croissance, a repéré ma qualité conseil et mes valeurs professionnelles et personnelles. Secrétaire Général, je suis au cœur de l’entreprise et ai en charge à la fois Finance, Contrôle de Gestion, Ressources Humaines, Système d’Information et Stratégie bien avant que les synergies de compétences deviennent une obligation entrepreneuriale.



La maturité me permet alors de déployer une triple compétence en évolution professionnelle, recrutement et accompagnement à la création et reprise d’entreprise.



Titulaire de l’Executive MBA ICG, coach professionnel, je reprends naturellement, avec mon associée Lurdes CRESPO, le cabinet RH Partners Nord, premier réseau français de conseil en ressources humaines.



Président, 7 ans, de l’association régionale de l’IFG Executive, actif à Lille Place Tertiaire, CCI grand Lille et milieux d’affaires, je suis un spécialiste de l’approche directe et de l’accompagnement mais ne suis pas pour autant un clubbeur mais un humaniste qui apprend autant que je conseille tant j’ai tourné ma vie professionnelle au service de l’homme et de l’acte d’entreprendre.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Gestion de carrière

Outplacement

Accompagnement du changement

Chasse de tête

LILLE

Coaching

Recrutement