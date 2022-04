Bruno ASTORG

Dirigeant et Créateur de 1er-Plan, société de production et de valorisation d'images dans le domaine de la Com.

Photographe de Mode depuis plus de 25 ans, rompu a la gestion des productions lourdes de catalogues et de campagnes publicitaires en France et à l'étranger.



Mes compétences :

Création

Web

Publicité

Mode

Photographie

Direction artistique

Casting

Conseil

Créativité

Animation de formations

Reportage photo