Bruno AUDUMARES

Avec une expérience de 20 ans dans l'industrie je souhaite aujourd’hui donner un nouvel élan à ma carrière.

Au cours de celle-ci, j'ai eu la chance de pouvoir être employé dans l’entreprises où tout était à concevoir. Participer à la création d'une usine et la faire vivre est très enrichissant.

J’apprécie tout particulièrement de participer à la mise en place de projets qui requièrent de rechercher des solutions techniques nouvelles.

Je suis donc très motivé pour m’investir dans un nouvel environnement professionnel dans lequel je pourrai mettre à profit mes compétences et mes capacités d’adaptation développées au travers d’expériences diversifiées.





Mes compétences :

Coordination chaine de production

Management

OBJECTIF productivité et qualité

Gestion de production

Competences techniques