Bruno AVOCAT

Pragmatique et homme de terrain, j’ai 16 ans de direction financière CFO (groupes à l’international en agroalimentaire chimie et métallurgie), avec le management d’une équipe de 11 personnes en comptabilité, contrôle de gestion industriel & commercial, RH et trésorerie. Auparavant j’ai pratiqué pendant 10 ans l’audit et l’expertise en tant qu’expert-comptable diplômé.

Je suis à l’aise dans les ETI mais aussi très opérationnel dans les plus petites structures.



Mes compétences :

Analyse financière

Modélisation financière

Prévision

Reporting financier

Comptabilité analytique

Budget et Controlling

Contrôle de gestion industriel et commercial

BFR

Management

Organisation

Business development

Stratégie

Fiscalité

Comptabilité générale

Juridique