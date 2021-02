Bruno AYURVEDA

LAyurveda : retrouver son équilibre corps / esprit.

Issue de la tradition indienne, l'Ayurveda est considérée comme la plus ancienne médecine holistique du monde.



L"AYURVÉDA

est un exercice de compréhension globale du malade et de sa constitution, de son environnement, de ses comportements, de ses attitudes et réactions, de son mode de vie, pour soigner l'Homme et non seulement des symptômes isolés. L'ayurveda vise ainsi le moyen et long terme et veut réconcilier la personne et son mode de vie et apprendre au patient à se soigner pour retrouver un équilibre et une vie épanouie via le rétablissement de ses équilibres homéostatiques et de la bonne coordination de ses cycles physiologiques et somatiques. C'est donc une approche individualisée / personnelle. Elle est souvent qualifiée de préventive.



L'Ayurveda vise à réactiver les processus d'auto-guérison de votre organisme. En effet un organisme bien équilibré sait très bien fabriquer des endorphines, des antidouleurs, des opiacés, des substances anti-inflammatoires



Fondée sur la phytothérapie, la diététique, le massage ayurvédique, la méditation, la respiration, et le yoga, l'ayurveda va vous aider à rétablir et à maintenir léquilibre entre votre corps et votre esprit



Mes compétences :

Massage

Phythothérapie

Marma thérapie

Hypnose Ericksonienne

Hypnose Humaniste

Thérapie de fertilité