Bruno BABLON

J'ai été Directeur Associé Conseil en Management chez Ernst & Young, Bossard Consultants, Gemini Consulting et Deloitte & Touche.



Je possède 20 ans d'expérience de l'audit et du conseil au plus haut niveau, dans :



. l'amélioration de performance et la simplification des processus et des organisations,

. la conduite du changement

. la conduite de grands projets

. l'audit et l'évolution des systèmes d'information



Je travaille principalement dans le secteur de la Banque et dans le Secteur Public :

- > LCL, CDC, Credit Agricole, Caisse d'épargne, Natixis,Oseo , mais pas en Banque d'investissement ni sur les marchés financiers

- > Ministère de la Justice, Education Nationale, La Poste, RATP...



J'ai terminé récemment la mise en place du projet Bâle 2 IRBA dans un établissement financier spécialisé en Credit Corporate PME



Mes compétences :

Administration

Audit

audit Management

Bâle 2

Banque

Conduite du changement

Conseil

Direction de projet

Management

Organisation

PUBLIC

public administration

Schéma directeur

Secteur public

Système d'Information