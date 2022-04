Bruno BADOUVILLERS

Je développe des réseaux de distribution dans le MLM (Multi Level Marketing) en partenariat avec la compagnie allemande LR Health & Beauty System, leader européen dans le secteur du bien être en Marketing de Réseaux.

Pour développer mon activité, je recherche des distributeurs et des leaders de réseaux sur toute l'Europe.

Travail en Home Office à temps choisi avec un suivi personnalisé et une formation soutenue à chaque étape de l'évolution de carrière. Revenus exponentiels allant du complément de revenu à l'indépendance financière.





BBWORLCO c'est aussi le développement d'un produit nouveau et performant en BtoB à l'attention des commerçants: la KAZABOX, la E-caisse tactile en toute simplicité, complète, intuitive et modulaire (www.kazabox.com).

Distributeur agréé de cette solution sur toute la France, je vous remercie de me recommander auprès de vos réseaux professionnels (commerçants et fédérations de commerçants, experts-comptables,..)



