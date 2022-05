Martine DEVEMY

Mariée 64 ans, 3 enfants âgés de 41 à 31 ans, 3 petits-enfants adorables comme leurs parents.



Comptable de formation depuis 1973. A force de travail, je suis parvenue à occuper la fonction de chef de service administratif et financier aux Ateliers de l'Ostrevent et ce depuis septembre 1993.



Puis, j'ai installé pendant 2 ans une anémie sérieuse. En 2004, hospitalisée d'urgence, je prend conscience que ma nutrition est très mauvaise.



Je rencontre les produits Herbalife en avril 2010.



Je me sens tellement bien que je deviens coach en conseils bien-être pour en faire profiter toute personne souhaitant améliorer sa forme, contrôler son poids à la hausse comme à la baisse et en nutrition sportive.



Voici l'adresse de mon site : http://herbal-nutrition.net/bienetreauquotidien/ws



Puis, souhaitant apporter un meilleur bien-être, je découvre la luminothérapie avec lecteur MP3 (troubles du sommeil, addictions, stress, développement personnel) début 2017.



Puis une technologie unique du monde qui permet aux cellules une connection au top en avril 2017 pour vieillir jeune, retrouver ou rester en bonne santé !



Nous cherchons des personnes opportunistes et motivées pour rejoindre notre équipe, saisir l’opportunité de développer une nouvelle activité professionnelle indépendante.



Vous voulez en connaître plus....... contactez-moi !



au 06.85.56.40.41



