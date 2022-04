Bonjour,



De la vente aux achats, il n`y a qu`un pas, et j`adore le franchir. J`apprécie le contact avec les clients et les partenaires de divers horizons.



Cycle 2 est une entreprise engagée dans l'écologie et le recyclage des matériaux utilisés dans les terrains de sport en gazon synthétique (football, hockey, foot américain).



Notre rôle est de déposer, trier et valoriser les différents composants que sont le gazon synthétique, le remplissage et la sous-couche.



Dans une optique de prévention de déchets, ces matériaux sont scrupuleusement traités afin de prolonger leur cycle de vie et donc d'éviter une production de déchets inutile.



Je vous invite a me contacter afin de discuter et de partager nos expériences.



Cordialement

Bruno Baillet



Mes compétences :

Achats

Business

Business development

Créative

Evénementiel

International

International Sales

International Sales & Marketing

Mandarin

Marketing

Motivated

Open minded

Purchasing

Result oriented

Sales

Sales & Marketing

Salon

Sourcing

Travel

Vente