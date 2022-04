Bruno BAILLIACHE

Enseignant Attelage, je suis passionné par l'amélioration de la biomécanique et de la relation homme:cheval.



J'ai développé un process qui permet à des non pratiquants absolus de gérer un attelage multiple en quelques dizaines d'heures sur les chemins et en circulation. Ce process repose sur l'intégration par l'apprenant de micro mouvements et postures qui permettent de mettre en place une relation de confiance et respect réciproque avec le cheval.



Ancien meneur international, je coache ma fille Mélanie, qui évolue en circuit international en compétition d'attelage à 4 poneys, avec des poneys très "ordinaires" au départ. J'ai contribué à plusieurs titres de Champions de France par le travail effectué sur les chevaux.