Bruno BAISSETTE

En parcourant mon CV, vous constaterez que j'ai sévi tant auprés des GMS qu'au contact de professionnels dans un circuit sélectif.

Ma premiere expérience m'ayant intronisé auprès d' une clientèle de petits commerçants et de particuliers, j'ai démarré par le plus difficile. Du coup, tout ce qui a suivi m'a semblé bien plus confortable.

Je n'ai jamais fait une fixation sur mon évolution hierarchique, je préfère, un bon "MIX" de tout le reste, qu'une petite décoration sur l'épaule. J'aime par dessus tout, maitriser mon argumentation pour pouvoir convaincre. J'ai aussi un sens aigu de la présentation, par gout mais aussi comme première marque de respect. . Je suis aujourd'hui négociateur Immobilier sur Le 34 et le 30. Je travaille en réseau et nous obtenons de très bons résultats. Je reste cependant ouvert et curieux.



Mes compétences :

Chef des ventes

Commercial

Luxe

Merchandising

ventes