Bruno BALARDELLE

Directeur du Service d'Action Sociale de la Région Nord-est (18 départements), je suis en charge de la gestion stratégique, opérationnelle, budgétaire et managériale des dispositifs destinés à la mise en œuvre de la politique d'action sociale du ministère dans ma zone de compétence.



Pour ce faire, j'encadre, anime et coordonne un service de 150 collaborateurs (personnels civils comprenant des conseillères techniques de service social, des assistants de service social, des cadres et des personnels administratifs) répartis sur 43 sites d'intervention travaillant en lien avec les opérationnels et les structures partenaires extérieures (prévention, information ...).



Désireux de donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle, j'aspire à valoriser mes compétences techniques, organisationnelles et managériales dans une nouvelle fonction tous domaines confondus.







Mes compétences :

Diplomatie

Management opérationnel

Pédagogie

Organisation du travail