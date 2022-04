Bruno BANCHERAUD

Bonjour,

Après une bonne année 2017 pour SOCO SYSTEM, un nouveau challenge pour 2018

Toujours amoureux de ma région, je sillonne encore et encore notre grand Sud-ouest , pour proposer notre matériel (Convoyeurs, scotcheuses ,Pal manager, palletiseurs, robots,etc...)

www.socosystem.fr

Vous pouvez me contacter au 06 12 18 62 79, bb@socosystem.fr

Je me ferai un plaisir de vous répondre!

Bonne journée!



Mes compétences :

Technique

Emballage

Maintenance

Electricité

Industrie

Électromécanique

Mécanique

Automatisme

Commercialisation des produits techniques

Vente B2B