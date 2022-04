Formez-vous grâce à votre compte personnel de formation !

FITEC vous invite à découvrir les formations éligibles dans le cadre de vos heures DIF et CPF :

• Anglais avec passage du TOEIC

• Espagnol et Allemand avec passage du DCL

• Excel, Word, PowerPoint avec passage du TOSA ou du PCIE



Ces formations vous permettront de valider votre niveau grâce à une certification en fin de formation.

L’ensemble de nos formations sont finançables via votre CPF et compatibles avec une activité professionnelle.



Contactez-moi pour un accompagnement personnalisé.



Soumaya HADDAD

Chef de Projet

6 Boulevard de Pesaro

CS 10110

92024 NANTERRE



Tél. : 01 55 70 80 85

GSM : 06 60 02 18 84

Télécopie : 01 47 89 16 08



Mes compétences :

Conseil

Formation professionnelle

Ressources humaines

Management

Accompagnement

Formation

Communication

Pédagogie

CPF