Sami HADDAD

Après un parcours en informatique, télécom, et en management; et une expérience dans les architectures client serveur, dans les systèmes d’informations de facturation (billing), comptabilité (accounting), CRM (Customer Relationship Management) pour les opérateurs de télécommunications; j'occupe actuellement un poste de Consultant Senior Business Analyst afin d'intervenir sur des projets de refonte de business process (BPR/BPM), d'AMOA, d'audit de processus, de schéma directeur et de conduite du changement.





Mes compétences :

Conseil

Consulting

Audit

MBA

Télécommunication

CRM

Billing