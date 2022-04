Sami HADDAD

Titulaire d'un baccalauréat commerce et d'un niveau BTS négociation relation client, je suis actuellement à la recherche d'un emploi en tant que vendeur prêt-à-porter.



Je suis en mesure d’accepter les horaires flexibles en vigueur dans le commerce et me montrer capable de tenir un rythme rapide, dans un cadre de travail physiquement soutenu. Ouvert aux autres, autonome, rigoureux dans mon travail, je sais m'adapter et j'ai le sens des responsabilités, ainsi que le sens de l'organisation.



Mes compétences :

Conseil

Fidélisation des clients

Caisse enregistreuse

Polyvalence Esprit d'équipe

Mise en rayon