Https://fr.linkedin.com/in/samihaddad1

Business développeur dans l'âme, ma vocation est de faire évoluer l'image des entreprises par la croissance du CA, le développement d'un portefeuille d'affaires ou de clients.

Adepte de la communication active qui créé un relationnel durable avec collaborateurs, partenaires et clients.

Autonome et pro-actif dans les projets d'entreprises qui me font confiance.



Mes compétences :

Materiel électrique

Eclairage

Négociation