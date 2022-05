Laetitia SHI

Nous sommes à la recherche des agents commerciaux/ou VRP multicarte pour la vente d'une large gamme d'éclairages LED, destinés aux entreprises, aux surfaces commerciales, usines, industries, collectivités...

Si vous avez des connaissances qui sont intéressé,vous pouvez nous contacter par e-mail à LEDGULI@GMAIL.COM ou par téléphone au 06 15 02 43 75 /06 21 46 51 52

Nous sommes une entreprise spécialisée dans des solutions d'éclairages LED au profit des commerciaux, des professionnels et des indépendants. Nous avons une large gamme pouvant substituer n'importe quel types d'éclairages existants ou nouveau par des solutions LED. Allant du petit spot au l'éclairage de la voie publique. Ces solutions permettent des gains de consommation énergétique de 50% à 90% avec une durée de vie des produits jusqu'à 50 fois plus longue que celle des éclairages classiques.

Nous avons un showroom au 6 boulevard jean jaures 93400 saint ouen , et notre site pour les particuliers LEDGULI.COM



Mes compétences :

Agent commercial

Commercial

ECLAIRAGE

Economie

Electricité

LED

Vente

VRP