Frederic DELATTRE

Actuellement Directeur International Qualite de la ligne des produits spéciaux éclairage / signalisation de Valeo, mon parcours inclus 7 années de responsabilités croissantes dans les laboratoires R&D de Valeo Thermique Moteur (Fiabilité, Acoustique, Thermique, Soufflerie Climatique Véhicule, Simulation Numérique mécanique, fluide et aérothermique), puis 3 années comme Responsable Qualité Conception Europe, puis 6 années d'expatriation en pays émergents Pologne et Chine comme Directeur Projet / Développement, puis 2 années en France comme Directeur Projet / Développement International moteurs électriques.



ces 18 années d'expérience ont porté sur les lignes de produit d'équipements automobiles Refroidissement / Thermique Moteur, Systemes d'Essuyage, Moteurs Electriques, Eclairage / Signalisation avec tous les constructeurs automobiles Asie/Chine/Japon/Corée, Europe, US.



Directeur Manager depuis 2003 (dont 6 années exercées en Pologne et en Chine), ma spécialité est la mise en place d'organisations multi-culturelles en pays émergents, dans le cadre rigoureux des exigences ISOTS16949 et des référentiels client APQP / ANPQP / Q3P / QS9000 / VDA6.x;



Mon style de management est : "facts & data", analyse logique, coaching et contrat d'objectifs; le travail d'équipe est sur le terrain où le résultat doit être obtenu, dans le cadre des processus et systêmes de management applicables.



Ma formation initiale est pluri-disciplinaire : Ingénieur ISEN Electronique et Micro-Electronique, DEA de Physique des Matériaux, Doctorat d'Acoustique et Vibration des Structures; j'ai suivi le programme "fast tracker & high potential" Valeo CEDEP à l'INSEAD en 1996. Je suis reconnu expert NVH / Bruit depuis 1999.



Doté d'une forte capacité de travail, d'analyse et de vision, mes centres d'intérêt hors professionnels sont les voyages familiaux internationaux et la lecture d'ouvrages de sociologie.



