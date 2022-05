Martine DOBIECKI

J'ai exercé au cours des 25 dernières années des responsabilités dans le domaine des ressources humaines et des relations sociales dans des entreprises publiques, para publiques et privées.



J'ai acquis une solide expérience dans des responsabilités opérationnelles et la direction de projets orientés dans la conduite du changement oú j'ai exploité ma double compétence Ressouces Humaines et Sociociologie de l'entreprise et stratégie du changement.



Mes missions les plus marquantes :



ARTELIE CONSEIL

depuis Juillet 2012 : associé missions

missions d'audits portant sur les risques psychosociaux et préconisations pour des entreprises et groupes de tous secteurs d'activités



EPIDE (Établissement public d'insertion de la Défense)

avril 2007 à juin2008/décembre 2009 à janvier 2012 : directeur de projet (conception de la politique RH et création des outils de gestion, réorganisation des fontions du siège, puis DIrection des Ressources Humaines et des Relations Sociales.



CDC Entreprises

Septembre 2008 à novembre 2009 : chargée de mission FSI France Investissement pour l'accompagnement des dirigeants de PME de croissance et création d'une université en partenariat avec HEC



Caisse des dépôts

Juin 1992 à mars 2007 : responsable RH du métier bancaire et création du service Emploi/Mobilité/Gestion des carrières de l'Etablissement public.



Spécialisation

IGS, gestion du personnel et des ressources humaines

Sciences Po, sociologie de l'entreprise et stratégie du changement

HEC, école de management des dirigeants de Sociétés d'Economie mixte



Ce parcours passionnant me prédispose à aborder des missions exigeant la recherche de solutions originales dans des contextes à forte composante relationnelle, qui peuvent inclure l'accompagnement et le coaching de dirigeants et d'équipes de direction.



Mes compétences :

Ressources Humaines