Julie LAPOUILLE

Je travaille actuellement au sein d'un cabinet d'avocat spécialisé en droit du travail (relations collectives et individuelles) en tant que juriste.



J'accompagne principalement les représentants du personnel dans le quotidien de leur mandat, sur des problématiques collectives ou individuelles (moyenne de 25 questions traitées par jour), ainsi que sur des sujets plus spécifiques, notamment des licenciements économiques, des projets de réorganisation (fusion, transfert, comparatif statutaire, aide à la négociation des accords d'harmonisation), organisation des élections professionnelles.

Ces activités se font bien sur en lien avec les avocats et les directions des entreprises.



Je suis également amener à analyser ou à rédiger des accords d'entreprise ou documents internes tels que des règlements intérieurs, CET, bilans sociaux, plans de formation professionnelle, accords d'épargne d'entreprise...



Je dispense des formations et des conférences sur des thèmes divers(le rôle du comité d'entreprise, des délégués du personnel, de la DUP, la santé au travail, l'actualité juridique, les formes de rupture du contrat de travail, la représentativité syndicale, etc.).



Enfin, je publies des articles au quotidien sur le site internet d'Au service du CE, dont je suis responsable (www.auserviceduce.com, je vous invite à la visite).



Mes compétences :

Énergique et enthousiaste –Confiant

conseil

ressources humaines

droit du travail

droit social

IRP

relations sociales

RH

Droit