Gilles MONNIER

Au centre de mon projet professionnel, l’innovation technologique est, à mon sens, la clé menant au succès du développement d’une entreprise. Cette conviction a mené ma formation et mon parcours professionnel.



C’est dans cette démarche que j’ai soutenu une thèse au sein du groupe PSA Peugeot Citroën. Ensuite, au sein d'une société de conseil en innovation et pour le compte de grands groupes industriels, j’ai pu proposer des solutions innovantes répondant aux besoins des utilisateurs et également gérer des projets de R&D en relation avec des laboratoires de recherche du secteur public.



Ce que j'apprécie chez Technodigit, ce sont :

1/ l'expertise des personnes y travaillant

2/ la grande diversité d'applications de nos clients qui nous poussent sans arrêt à faire évoluer notre technologie

3/ les formidables opportunités apportées par les autres filiales du groupe Hexagon



Technodigit recrute un développeur informatique ayant une expérience en C++/Qt. Contactez technodigit (contact@3dreshaper.com) pour plus de renseignements.



Mes compétences :

Géométrie

Gestion de projet

Maillage

Mécanique

Simulation

Simulation numérique

Veille

Veille technologique