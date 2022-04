Gilles MONNIER

Par l'intermédiaire de ce réseau, je recherche des sociétés et des partenaires pouvant aider notre club de handball sur des actions de mécénats ou de sponsoring.

Vous pouvez etre présent sur l ensemble de nos support de communication comme les tenues des joueurs(es), panneaux pub au palais des sports d'Andrézieux-Bouthéon, du logotage sur nos minibus, invitation salon VIP, etc...

Nous évoluons en filles et en garçons en national 1 . Nous nous déplaçons sur une grande partie du territoire français.

Nous pouvons mettre en place avec vos sociétés des actions événementielles comme par exemple des invitations à notre grand tournoi élite de handball qui a lieu chaque année fin janvier.



