Mustapha HAJI (HAJJI)

Etude,chiffrage et élaboration des plans et schémas électriques basse et moyenne tension :

-Les tableaux débrochables BT

-Coffrets et armoires électriques de distribution et protection des machines,protection transfo.

-Les tableaux MT fixes et débrochables type M6 et MCset de marque schneider.

-suivie des affaires et préparation des dossiers techniques.

-Etude et chiffrage des stations d ’épuration et pompage (préparation des carnets de câbles,bilan de

puissance,offre technique et financier).

-Gérer le stock des équipements électriques.

-Traiter les consultations commerciales des clients.



Mes compétences :

Electricité

Dessinateur projeteur

AutoCAD