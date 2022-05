Laetitia SHIPMAN

Forte de plus de 10 ans d'expérience, j'ai une réelle motivation du travail bien fait.

La culture du résultat et le sentiment du travail accompli sont très important pour moi.

D'humeur joyeuse et travailleuse j'aime le travail en équipe.

Je sais me remettre en question pour avancer. J'ai à cœur de tenir mes engagements et de réaliser les objectifs qui me sont fixés .

Compétences professionnelles,

Développement commercial :

Cibler, prospecter et conquérir de nouveaux clients par la prospection téléphonique ou physique.

Suivre, fidéliser et développer le portefeuille de clients existants .

Mise en place de plans d'actions commerciales pour atteindre mes objectifs.

Responsable de l'ensemble du cycle de vente, je négocie les contrats , les prix et les marges en accord avec la stratégie commerciale de l'entreprise.

Analyse Et reporting de mon activité.