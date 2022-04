Bruno BARBANSON

J'ai débuté mon activité d’écologue en 1990. je posséde une bonne maîtrise des problématiques d’environnement et de l’aménagement des territoires. Mes premières études ont concerné les aménagements linéaires (études sur grands travaux routiers et autoroutiers ainsi que ferroviaires).

J'ai ensuite beaucoup travaillé dans le domaine de l’éolien et des carrières.



Depuis 1998, je dirige CBE, l’entreprise que j'ai créée...



Mes compétences :

Aménagement du territoire