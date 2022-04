Bonjour à tous,



2 services composent notre agence immobilière de Saint Quentin (02) : le service location gestion composé de 3 personnes et notre service transaction dont je suis le manager composé de 2 conseillères et d'un conseiller.

Notre agence existe depuis 30 ans et nous avons rejoint le réseau Century 21 en 2011.

Après une progression de 20 % en 2013, nous recherchons un(e) commercial(e) afin de renforcer notre équipe transaction.

Une expérience dans l'immobilier n'est pas nécessaire mais il faut bien sûr avoir le sens du contact, de la ténacité et l'envie de réussir.



Pour tout renseignement, n'hésitez pas à me contacter.



Bien cordialement.



Bruno BARBATO