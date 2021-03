Eve JACQUIN

Après une Ecole Supérieure de Commerce, un DESS et plusieurs expériences professionnelles en France et à l'étranger, je me suis orientée dans le conseil financier et la gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Après neuf ans de pratique du métier en banque et assurance, je me suis intéressée plus particulièrement ensuite à l'accompagnement des chefs d'entreprises et la finance des sociétés ; d'où un Master 2 CCA (comptabilité, contrôle, audit) à l'IAE de Grenoble, validé en 2017, l'obtention du DSCG en 2018 et mes dernières fonctions de RAF dans une PME de 50 salariés en pleine croissance.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Formation

Gestion de projets

Comptabilité, Contrôle et Audit

Finance d'entreprise

Ressources humaines

Conseil en gestion de patrimoine