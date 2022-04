Bruno BARBOTIN

Conduite de projets-Conseil en organisation en France et à l'étranger- Coaching- Diagnostic



SAVOIR FAIRE/SAVOIR ETRE

Diagnostic TPE-PME

Conduite de projets (centre de formation en entreprises, nouvelle usine, ISO ...)

Préparation et support à l’animation

Animation du comité de projet et de pilotage

- Suivi global du projet : mise en place et suivi du plan d’actions

- Coordination des acteurs impliqués dans le projet

Accompagnement aux changements

Animation de formations sur mesure

Elaboration de formations avec la direction des entreprises

Ecoute active des collaborateurs

Observation et proposition d’axes d’amélioration

Animation de réunions d’équipes, reporting et rédaction de synthèses

Immersion dans les différents services de l’entreprise

Diagnostics techniques et RH

Mise en place de process et procédures adaptés à vos besoins

Amélioration de la qualité et de la rentabilité

Travaux en collaboration avec tous les acteurs de l’entreprise

Technique, commercial et management



Des connaissances et des compétences

• Diplômé de l’école de Commerce et de Management de Tours-Poitiers

• Certificat de formateur AFPA

• Animateur Qualité –AFNOR

• Bts de Gestion d’entreprise –option diagnostic

. Brevet de Maitrise de menuisier



Mes compétences :

Norme ISO 9001

Gestion de projet

Bois

Gestion de la relation client

Machines outils

Formation professionnelle

Conseil

Apport d'affaires

AFFUTAGE

SCIERIE

MENUISERIE