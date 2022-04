Bruno BARCAIONI

Titulaire d’un Master en Ingénierie Système de la faculté des sciences et techniques de Nancy (Master I.S. E.E.A.P.R.), je suis spécialisé dans les réseaux et télécommunications tout en ayant une solide base concernant l’ingénierie système. Après 3 ans au poste d’ingénieur en développement de système d’information, j’ai décidé de me réorienter en rejoignant l’entreprise familiale d’électricité générale.



Fort de mon expérience qui comprend aussi bien la maîtrise technique informatique que la gestion de projet, j’ai su m’adapter à ce nouveau poste et y apporter mes compétences. En effet, ma formation d’ingénieur m’a apporté des bases solides dans différents domaines et notamment dans l’informatique et les réseaux, technologie incontournable de nos vies quotidienne. Ces connaissances m’ont aussi permis de suivre et d’assimiler rapidement les formations en domotique et photovoltaïque. Par ailleurs mon autonomie et ma rigueur me permettent au quotidien de faire face aux différents chantiers que je peux rencontrer.



Après un investissement de 7 ans dans l’entreprise familiale d’électricité générale, je souhaite élargir de nouveau mon champ de compétences en changeant d’horizon professionnel. Dynamique et motivé, je suis convaincu que mon esprit d’entreprise et mes capacités de travail sauront répondre à vos attentes.



Mes compétences :

Gestion de projet

Courant faible

Réseau

RFID

Photovoltaïque

SQL

Audit

VoIP (Voice over IP)

UMTS

UML/OMT

Oracle

Microsoft Windows

Linux

GSM

Ethernet

Buses

3G Networks